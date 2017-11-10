Краневиттер: "У Месси нет ни намека на заносчивость, он не страдает от "звездной" болезни"

Полузащитник сборной Аргентины Матиас Краневиттер дал характеристику капитану своей команды Лионелю Месси.

"Если говорить о Месси, то он - на самом деле очень простой, компанейский парень. У него нет ни намека на заносчивость, он не страдает от "звездной" болезни. Да, для аргентинских фанатов Лионель - настоящий идол, люди готовы молиться на него, но в команде он - такой же игрок, как все остальные, мы все работаем на один результат. Сложно привести какой-то конкретный пример просто потому, что он не будет уникальным - Месси ведет себя в коллективе точно так же, как и все. Для меня большая честь играть с ним в одной команде", - цитирует 24-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, Венгер рад, что Месси сыграет на Чемпионате Мира в России. | soccernews.ru