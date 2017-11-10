Краневиттер: "У Месси нет ни намека на заносчивость, он не страдает от "звездной" болезни"
Полузащитник сборной Аргентины Матиас Краневиттер дал характеристику капитану своей команды Лионелю Месси.
"Если говорить о Месси, то он - на самом деле очень простой, компанейский парень. У него нет ни намека на заносчивость, он не страдает от "звездной" болезни. Да, для аргентинских фанатов Лионель - настоящий идол, люди готовы молиться на него, но в команде он - такой же игрок, как все остальные, мы все работаем на один результат. Сложно привести какой-то конкретный пример просто потому, что он не будет уникальным - Месси ведет себя в коллективе точно так же, как и все. Для меня большая честь играть с ним в одной команде", - цитирует 24-летнего хавбека чемпионат.com.
Напомним, Венгер рад, что Месси сыграет на Чемпионате Мира в России. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Ошибочно засчитанный гол Агуэро приносит Аргентине победу над Россией
-
Вот так бы выглядел сегодняшний "Байер", не продавай он своих лидеров
-
Стык в Копенгагене: Дания принимает Ирландию в матче за выход на ЧМ-2018
-
Англия и Германия довольствовались нулевой ничьей
-
Праздник в Стокгольме: Швеция обыграла Италию
Лента новостей
-
Товарищеская игра между сборными России и Бразилии пройдет в "Лужниках"
-
Агуэро прокомментировал победу над сборной России
-
Замбия - Камерун - 2:2 (обзор)
-
Глушаков обменялся футболками с Месси
-
Замбия и Камерун расписали результативную ничью
-
Россия – Аргентина - 0:1 (обзор)
-
Клуб Бекхэма близок к вступлению в МЛС
-
Ошибочно засчитанный гол Агуэро приносит Аргентине победу над Россией
-
Подольски рассказал о несостоявшемся переходе в "Локомотив"
-
Агуэро открыл счёт в матче со сборной России
-
"Лацио" теряет Стракошу
-
Блаттера обвинили в сексуальных домогательствах
-
Болельщики "Вест Бромвича" требуют отставки Пьюлиса
-
В сборную Англии вызван вратарь "Норвича"
-
Первый тайм матча Россия - Аргентина завершился нулевой ничьей
-
Фридель возглавил "Нью-Инглэнд Революшн"
-
Буффон: "У нас ещё есть 90 минут, чтобы исправить эту непростую ситуацию"
-
Ещенко хочет поиграть в Англии
-
"Барселона" может приобрести Обамеянга
-
Защитник Швеции: "Минимальная победа - хороший результат, они играли неплохо, но мы были лучше"