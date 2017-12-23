Краневиттер удивлён высокой конкуренцией в РФПЛ

Теги зенит санкт-петербургматиас краневиттер

Краневиттер удивлён высокой конкуренцией в РФПЛ

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер рассказал, что его больше всего поразило в чемпионате России.

"Я не представлял себе, что в российской лиге такая высокая конкуренция. Есть очень хорошие команды, которые ставят себе высокие цели. Если говорить не о футболе, то могу сказать, что город очень красивый. Мне холодно, но считаю, что к этому нужно просто привыкнуть. Хорошо, что все мы, аргентинцы, живём очень близко. Мы часто видимся, это очень помогает. Я могу сказать, что оказался в невероятном клубе" - сказал 24-летний хавбек.

В этом сезоне Краневиттер сыграл за "Зенит" 22 матча и сделал 1 результативную передачу.

Не пропустите: Ригони хочет сыграть на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 19-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 19-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов