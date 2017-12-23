Краневиттер удивлён высокой конкуренцией в РФПЛ

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер рассказал, что его больше всего поразило в чемпионате России.

"Я не представлял себе, что в российской лиге такая высокая конкуренция. Есть очень хорошие команды, которые ставят себе высокие цели. Если говорить не о футболе, то могу сказать, что город очень красивый. Мне холодно, но считаю, что к этому нужно просто привыкнуть. Хорошо, что все мы, аргентинцы, живём очень близко. Мы часто видимся, это очень помогает. Я могу сказать, что оказался в невероятном клубе" - сказал 24-летний хавбек.

В этом сезоне Краневиттер сыграл за "Зенит" 22 матча и сделал 1 результативную передачу.

Не пропустите: Ригони хочет сыграть на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru