Краневиттер успешно прошёл медобследование в "Зените"

Полузащитник мадридского "Атлетико" Матиас Краневиттер в ближайшее время станет игроком "Зенита".

Как сообщают российские СМИ, 24-летний аргентинец успешно прошёл медицинское обследование в Санкт-Петербурге.

Напомним, что трансфер Краневиттера обойдётся "Зениту" в восемь миллионов евро.

Не пропустите: "Зенит" готов заплатить 18 миллионов евро за аргентинского форварда. | http://soccernews.ru