Краневиттер: "Я собираюсь покинуть "Зенит"
Аргентинский полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер заявил, что он покинет клуб в летнее трансферное окно.
"В ближайшее время я намерен покинуть "Зенит". Я уйду на постоянной основе или в аренду. Мне нужно регулярно выходить на поле. Уже на протяжении длительного времени я не играл хотя бы 10 матчей подряд. Больше всего я хочу вернуться в сборную Аргентины", – приводит слова Краневиттера радиостанция La Oral Deportiva.
"Зенит" купил Краневиттера у "Атлетико" в 2017 году за 8 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел за петербургский клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
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