Крапивка: "Футболисты шантажируют "Кубань"
Генеральный директор "Кубани" Геннадий Крапивка недоволен тем, что футболисты команды отказываются тренироваться из-за долгов по зарплате.
"Мы с недоумением и даже возмущением восприняли сложившуюся ситуацию. Дело в том, что в футбольном клубе "Кубань" активно идёт погашение долгов, составлен график выплат, который был согласован с футболистами, и в течение четырёх месяцев – с июля по октябрь текущего года – футболистам было выплачено по восемь окладов. На данный момент задолженность перед игроками составляет порядка двух месяцев, и следующий этап погашения назначен на 24 ноября. Игроки знали об этом, однако группа из восьми футболистов на командном собрании в ультимативной форме заявила, что не выйдет на ближайшую игру, если все задолженности не будут погашены до 17 ноября. Впоследствии количество этих игроков сократилось до шести. В клубе данное заявление восприняли как шантаж.
Своё решение эти футболисты мотивировали боязнью повторения прошлогодней ситуации, когда команда ушла в отпуск с имеющимися задолженностями по зарплате. Однако сегодняшняя ситуация в корне отличается от той, что была год назад: у нас есть «дорожная карта» действий, составлен график погашения, он выполняется, и руководство клуба прикладывает все усилия к тому, чтобы наконец разобраться с грузом долгов.
К сожалению, мы не волшебники и ограничены периодичностью финансовых поступлений в клуб, но, повторю, всё, о чем мы договаривались с игроками в плане погашения долгов, выполнялось и будет выполняться впредь. В этой ситуации особенно досадно, что отдельные футболисты поставили свои личные цели выше командных и скатились к откровенному шантажу. Для нас такая позиция неприемлема, и очевидно, что, если она не изменится, мы будем расставаться с этими игроками. При этом мы благодарны тем футболистам, которые продолжают выполнять достигнутые договорённости и настроены на достижение максимального результата в ближайших матчах", - приводят слова Крапивки российские СМИ.
Ранее сообщалось, что игроки "Кубани" могут не выйти на матч 24-го тура чемпионата ФНЛ против "Тюмени".
Не пропустите: На тренировки "Кубани" ходят только 10 футболистов. | http://soccernews.ru
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