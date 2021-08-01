"Красава" Евгения Савина не смогла выиграть третий матч подряд

Фото: инстаграм "Красавы"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура ФНЛ-2 "Красава", клуб блогера Евгения Савина, на выезде сыграла вничью со "Смоленском".

"Смоленск" быстро забил два мяча, отличились Антон Винокуров и Роман Куражов. На 54-й минуте разрыв в счете сократил Александр Еловских, а вскоре хозяева остались вдесятером. Через несколько минут счет сравнял Магомед Рабаданов.

Стоит отметить, что в трех стартовых турах "Красава" дважды сыграла вничью и один раз проиграла. В настоящее время клуб занимает 10-е место в турнирной таблице.

"Смоленск" - "Красава" - 2:2 (2:0)

Голы: Винокуров, 1 - 1:0, Куражов, 11 - 2:0, Еловских, 54 - 2:1, Рабаданов, 61 - 2:2

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