"Красава" Евгения Савина не смогла выиграть третий матч подряд
Фото: инстаграм "Красавы"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура ФНЛ-2 "Красава", клуб блогера Евгения Савина, на выезде сыграла вничью со "Смоленском".
"Смоленск" быстро забил два мяча, отличились Антон Винокуров и Роман Куражов. На 54-й минуте разрыв в счете сократил Александр Еловских, а вскоре хозяева остались вдесятером. Через несколько минут счет сравнял Магомед Рабаданов.
Стоит отметить, что в трех стартовых турах "Красава" дважды сыграла вничью и один раз проиграла. В настоящее время клуб занимает 10-е место в турнирной таблице.
"Смоленск" - "Красава" - 2:2 (2:0)
Голы: Винокуров, 1 - 1:0, Куражов, 11 - 2:0, Еловских, 54 - 2:1, Рабаданов, 61 - 2:2
Не пропустите: В "Локомотиве" сделали громкое заявление по главному тренеру. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Реалу" разрешат заявить Бэйла
-
Турецкий топ-клуб может перехватить Диего Косту у "Бенфики"
-
Карпин назвал причину поражения "Ростова" в матче с "Зенитом"
-
Орлов жестко раскритиковал Ловрена после матча "Ростов" - "Зенит"
-
"Сассуоло" назвал "Ювентусу" новые требования по трансферу Локателли
-
"Зенит" теряет Рацикого
-
"Манчестер Сити" не договорился со Стерлингом по новому контракту
-
"Динамо" Киев – "Верес" - 4:0 (видеообзор)
-
Умтити назвал "Барселоне" условие для своего ухода
-
"Лилль" победил ПСЖ и завоевал Суперкубок Франции
-
Семин отреагировал на переход Крыховяка из "Локомотива" в "Краснодар"
-
В УАФ странным образом отреагировали на уход Шевченко из сборной Украины
-
"Ростов" Карпина проиграл 4-й матч подряд
-
"Краснодар" сенсационно проиграл "Химкам"
-
"Зенит" уверенно обыграл "Ростов"
-
"Фиорентина" Кокорина нацелилась на одного из ветеранов "Ромы"
-
"Динамо" Киев одержало крупную победу в первом матче сезона
-
"Красава" Евгения Савина не смогла выиграть третий матч подряд
-
Экс-тренер "Спартака" хочет возглавить ЦСКА
-
Жена Зинченко ярким способом сообщила футболисту пол их будущего ребенка (видео)