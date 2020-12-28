"КраСава" рассказал о своём странном переходе из "Томи" в "Анжи"
Видеоблогер Евгений Савин, более известный как "КраСава", признался, что в 2005 году он стал частью подозрительной сделки.
По его словам, за его трансфер были заплачены не деньги, а очки в чемпионате.
"Какой-то договорняк был, или фиг знает что, и меня отдали за три очка в "Анжи". Это была известная история, когда был договорняк, и Галямин ушёл в "Анжи", и я был частью этой сделки... Вспомнил! Я был в Томске, были последние туры, команда выходила в Премьер-лигу. Только потом пришёл Стукалов. Я уже команде был особо не нужен, мне было 20 лет. Ну какая Премьер-лига, я там играть не буду, всё было понятно. И был какой-то договорняк. И я, как оказалось, был частью сделки, что "Анжи" вроде как отдавал, и меня потом Галямин забрал в "Анжи".
Как можно отдать игрока за три очка? Вот так: тебе говорят: "чувак, ты играть не будешь, а ещё с "Анжи" мы там решили, ты идёшь в "Анжи". И потом я узнаю, что была договорная история, и меня отдали за три очка в "Анжи", - сказал "КраСава".
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