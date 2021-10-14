"Красава" Савина проиграла "Зениту-2" в матче ФНЛ-2

Фото: инстаграм Евгения Савина/Автор неизвестен

В матче 13-го тура ФНЛ-2 петербургский "Зенит-2" на своем поле обыграл одинцовскую "Красаву", владельцем которой является блогер Евгений Савин, ведущий одноименного канала на ютубе.

Единственный мяч на 76-й минуте забил Роман Ногтев. Гости с 64-й минуте играли вдесятером из-за удаления Александра Крючкова.

"Зенит-2" Санкт-Петербург - "Красава" Одинцово - 1:0 (0:0)

Гол: Ногтев, 76 - 1:0

"Красава" с 20 очками осталась на четвертом месте в турнирной таблице ФНЛ-2 группы 2 подгруппы 1. "Зенит-2", набрав 15 очков, вышел на шестую позицию.

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