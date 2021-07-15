"Красава" в первом официальном матче одержал разгромную победу

Фото твиттер "Красавы"

В среду вечером клуб блогера Евгения Савина "Красава" сыграл с "Металлургом" из Видного в рамках 1/256 финала Кубка России.

Это был первый официальный матч в истории "Красавы". Напомним, что о создании команды объявили 8 декабря 2020 года.

Клуб Савина разгромил соперника со счётом 3:0 и пробился в следующий раунд турнира, где встретится со "Строгино".

Не пропустите: Семин рассказал о деталях работы в клубе "Красава". | http://soccernews.ru