"Красава" в первом официальном матче одержал разгромную победу

Теги евгений савин

"Красава" в первом официальном матче одержал разгромную победу

Фото твиттер "Красавы"

В среду вечером клуб блогера Евгения Савина "Красава" сыграл с "Металлургом" из Видного в рамках 1/256 финала Кубка России.

Это был первый официальный матч в истории "Красавы". Напомним, что о создании команды объявили 8 декабря 2020 года.

Клуб Савина разгромил соперника со счётом 3:0 и пробился в следующий раунд турнира, где встретится со "Строгино".

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