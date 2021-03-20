Красич может вернуться в ЦСКА по инициативе Олича
Фото ПФК ЦСКА
Экс-игрок ЦСКА Милош Красич может получить должность в московском клубе.
Как сообщает Metaratings.ru, потенциальный тренер команды Ивица Олич просит вернуть Красича в клуб.
Отмечается, что Красич может получить административную должность, а именно войти в селекционный отдел или стать одним из советников генерального директора ЦСКА Романа Бабаева. Кроме того, не исключается, что Красич станет ассистеном Олича.
Напомним, что Красич выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год.
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