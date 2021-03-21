Красич прокомментировал слухи о возможном возвращении в ЦСКА

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Экс-игрок ЦСКА Милош Красич отреагировал на информацию, что его могут предложить должность в московском клубе.

"Я узнал об этом из СМИ, начали писать знакомые и друзья. Про то, что Олич может возглавить ЦСКА, я тоже узнал из прессы. Со мной пока никто из руководства ЦСКА не связывался. Однако мне будет приятно, если это правда. ЦСКА - мой любимый клуб. Если меня рассматривают на одну из должностей в клубе, то я, безусловно, очень счастлив.

Я готов помогать ЦСКА в любом качестве, в любом амплуа. Как скаут, на административной должности - все равно! Для меня любая работа в родном клубе будет хорошей. Однако еще раз повторюсь, что пока говорить не о чем: официального предложения не было", - приводит слова Красича Metaratings.ru.

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