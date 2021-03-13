Красич считает, что ЦСКА еще может побороться за чемпионство
Экс-хавбек ЦСКА Милош Красич высказался о возможности "армейцев" побороться за победу в Российской Премьер Лиге.
"Да, ЦСКА потерял очки в Туле, но у москвичей молодая команда с большим потенциалом. Считаю, что для команды Гончаренко еще ничего не потеряно. Погоня продолжается. Они, как всегда, буду бороться до конца", — приводит слова Красича "СЭ".
Напомним, "армейцы" неожиданно уступили в матче 22-го тура РПЛ тульскому "Арсеналу".
После победы "Спартака" над "Динамо" 2:1, ЦСКА опустился на третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков.
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