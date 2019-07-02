Красивой девушке-арбитру предложили работу в эскорте

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Красивой девушке-арбитру предложили работу в эскорте

Бразильская арбитр Фернанда Коломбо, которая подшутила над игроком во время национального чемпионата, получила предложение о работе в эскорте.

"Сегодня я получила аморальное сексуальное предложение. Я хочу показать всему миру, что хочу заниматься только любимым делом, футболом и журналистикой. Имейте уважение к моему выбору", - написала Коломбо в своем Instagram.

В письме Коломбо предложили проводить встречи с умными и образованными мужчинами за деньги.

Коломбо стала известной после того, как во время одного из матчей она сделала вид, что собирается достать из кармана желтую карточку, но вместе этого достала платок и протерла им лицо.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А так бы ей предложили протирать лицо после встреч с умными и образованными мужчинами))))))))

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