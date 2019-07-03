Красивые модели представили новую форму "Аталанты"
Итальянская "Аталанта" провела презентацию формы команды на следующий сезоне с помощью моделей.
Девушки продемонстрировали домашний, выездной и вратарский комплекты формы. Производителем экипировки является компания Joma.
Le nuove maglie gara ufficiali #Atalanta 2019-2020! ⚫️— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 3 июля 2019 г.
https://t.co/KwZVCEWkbG#GoAtalantaGo #Atalanta3uropa #AtalantaLife pic.twitter.com/sJVg7Fb9RQ
Стоит отметить, что в прошлом году форму "Аталанты" также презентовали модели.
В минувшем сезоне "Аталанта" заняла третье место в итальянской Серии А и впервые в своей истории обеспечила себе попадание в Лигу Чемпионов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
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|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
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|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17