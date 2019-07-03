Красивые модели представили новую форму "Аталанты"

Итальянская "Аталанта" провела презентацию формы команды на следующий сезоне с помощью моделей.

Девушки продемонстрировали домашний, выездной и вратарский комплекты формы. Производителем экипировки является компания Joma.

Стоит отметить, что в прошлом году форму "Аталанты" также презентовали модели.

В минувшем сезоне "Аталанта" заняла третье место в итальянской Серии А и впервые в своей истории обеспечила себе попадание в Лигу Чемпионов.

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