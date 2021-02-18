"Краснадар" исключил Сафонова из заявки на сезон

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"Краснадар" исключил Сафонова из заявки на сезон"Краснодар" внес правки в заявку команды на сезон 2020/2021 в РПЛ. Из списка футболистов был неожиданно исключен вратарь Матвей Сафонов, сообщает официальный сайт РПЛ.

Причины отсутствия голкипера в заявке не сообщаются. Текущий контракт 21-летнего россиянина с клубом действует до лета 2023 года.

На командных сборах "быков" в Дубае и Марбелье футболист ни разу не выходил на поле в контрольных матчах.

Напомним, Сафонов в текущем сезоне РПЛ сыграл за "Краснодар" в 15 матчах в которых пропустил 18 голов. С начала декабря прошлого года вратарь травмирован.

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