"Краснадар" исключил Сафонова из заявки на сезон

"Краснодар" внес правки в заявку команды на сезон 2020/2021 в РПЛ. Из списка футболистов был неожиданно исключен вратарь Матвей Сафонов, сообщает официальный сайт РПЛ.

Причины отсутствия голкипера в заявке не сообщаются. Текущий контракт 21-летнего россиянина с клубом действует до лета 2023 года.