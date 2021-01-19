Красная карточка Месси, Златан не дает "Интеру" стать лидером Серии "А", а в Англии новый теневой лидер: главные итоги выходных

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Красная карточка Месси, Златан не дает "Интеру" стать лидером Серии "А", а в Англии новый теневой лидер: главные итоги выходных

Дерби "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" завершилось в пользу конкурентов

Самый ожидаемый матч выходных не оправдал надежд. Юрген Клопп продолжает бороться не только с соперниками, но и с кадровыми проблемами. Правда, "Манчестер Юнайтед" так и не смог воспользоваться потерями соперника, но Сульшер еще раз подтвердил реноме мастера разрушения планов своего визави. Однако, не стоит переоценивать этот результат. Просто "Ливерпуль" оказался в кризисе. И это не только из-за защиты. Мерсисайдцы впервые с 2017 года не смогли выиграть в четырех подряд матчах АПЛ. И это при том, что только "Манчестер Юнайтед" среди этих команд тянет на статус топ-соперника. Юрген Клопп может справедливо жаловаться на нефарт, ведь его подопечные в этих поединках при 6,43 xG забили лишь один мяч. В соцсетях это уже связывают с поступком Мохаммеда Салаха, который сделал рождественское фото у елки. Для мусульманина – это грех. После того события дела у форварда идут плохо.

В общем тактика обеих команд была осторожной, потому безголевая ничья выглядит закономерной. МЮ вообще сумел впервые пробить по воротам Алиссона аж на 34-й минуте. Похоже, "дьяволы" ставили своей целью прежде всего не проиграть. До матча гости много говорили о экзамен на статус лидера. Пока удалось сдать его на "троечку". Выстоять в логове действующего чемпиона сумели, но теперь первое место в таблице АПЛ оказалось под угрозой.

Пока большинство любителей английского футбола увлекалась восхождением на вершину "красных дьяволов", Пеп Гвардиола тихонько чинил свою машину. После поражения от "Тоттенхэма" в середине ноября прошлого года "Ман Сити" выдал беспроигрышную серию из 9 матчей, среди которых лишь две ничьи. Как следствие, "горожане" уже уступают лидеру лишь два очка при игре в запасе. Фактически, "Манчестер Сити" – новый лидер АПЛ!

Рональд Куман потерял шанс взять первый трофей с "Барсой"

Суперкубок Испании – не самая престижная награда. Однако для наставника каталонского клуба это был прекрасный шанс добыть дебютный титул. Очевидно, что Рональд Куман хотел этого. Даже Лионель Месси, который пропускал полуфинал из-за травмы, сумел выйти на решающий матч. По иронии судьбы, для аргентинца встреча с "Атлетиком" сложилась крайне неудачно. Результат делал Гризманн (дубль), а Лео еще и заработал красную. Первую для себя в матчах за главную команду "Барсы". Тот вечер для "сине-гранатовых" стал двойным "днем сурка". Как и в одноименном фильме, "Барсу" должно было не покидать впечатление, что где-то они это уже видели. Каких-то 5 лет назад клуб из Бильбао уже брал Суперкубок, побеждая каталонцев. Тогда формат был другим – все решалось в двух матчах. С общим счетом 5:1 победу праздновали подопечные Эрнесто Вальверде, тогда еще тренера "Атлетика".

Марселино Гарсия Тораль только 4 января возглавил клуб из Бильбао. Ситуация не была критической, но специалист уже доказал правильность решения руководства. Команда в третий раз в своей истории выиграла Суперкубок Испании. При этом на пути были обыграны оба гранда – "Реал" и "Барселона". Для последних Марселино вообще – злой гений. Именно его "Валенсия" в 2019-м победила каталонцев в финале национального Кубка. К слову, оба раза специалист побеждал "сине-гранатовых" в Севилье.

"Интер" уверенно задекларировал чемпионские амбиции. Осталось только подтвердить

Лучший матч команды при Антонио Конте! Именно так говорят о победе над "Ювентусом". "Интер" действительно выглядел уверенно и солидно. Андреа Пирло ничего не смог противопоставить Антонио Конте, под руководством которого еще даже успел поиграть. После матча "Юве" отставал от миланских грандов на 7 очков, имея игру в запасе (после победы "Милана" отстает от лидера на 10 баллов - там златан опять сделал дубль). "Интер" пока не лидер Серии "А", но сделал весомый шаг к своей цели. Когда в последний раз "змеи" побеждали туринцев, не пропустив в свои ворота, команда выиграла чемпионат. Это было еще в 2010-м под руководством Жозе Моуринью. Повторить тот требл точно не удастся (из ЛЧ уже вылетели), но прямо сейчас именно "Интер" – главный претендент на Скудетто. Да, пусть вас не сбивает с толку текущее первое место "Милана". У Стефано Пиоли очень молодая команда, а ближайшие матчи придется проводить без Тео Эрнандеса и Чалханоглу, у которых обнаружили ковид. В Антонио Конте сильнейший состав в Серии "А", а матч против "Юве" наконец показал, что теперь у "Интера" есть еще и команда топ-уровня. Да, не сказать, что "сине-черные" очень стабильны и не теряют очков с середняками, но это поправимое дело.

"Бавария" воспользовалась подарками конкурентов

Расписание 16-го тура Бундеслиги сыграло на руку "Баварии". Матч мюнхенцев был предпоследним в программе, поэтому подопечные Ханси Флика уже знали результаты всех конкурентов. А они радовали! Обе "Боруссии", "Лейпциг" и "Байер" потеряли очки. Сама же "Бавария" не без проблем дожала "Фрайбург". Роберт Левандовски стал автором одного из голов. Поляк забил 21 мяч в нынешнем розыгрыше. Это рекорд лиги. Никто не забивал больше итогам первого круга.

Дортмунд в двух предыдущих турах одолел крепкие "Вольфсбург" и "РБ Лейпциг", а испытания "Майнцом" не прошел. Предпоследняя команда Бундеслиги даже забила первой. Справедливости ради отметим, что VAR отменил гол Холанд в дебюте встречи, а Марко Ройс упустил шанс вырвать победу для "шмелей", не реализовав пенальти.

Менхенгладбах, который 10 дней назад раскатал "Баварию", на последних секундах упустил победу над "Штутгартом". "Швабы" еще и забили свой 3000-й гол в матчах чемпионата Германии. Таких команд всего пять. Ранее это удавалось обоим "Боруссиям", "Баварии" и "Вердеру".

"РБ Лейпциг" без побед уже два тура. На этот раз "быки" расписали мировую с "Вольфсбургом". Подопечные Юлиана Нагельсманна все еще вторые, но "Бавария" увеличила отрыв до четырех очков.

Лука Йович только 14 января вернулся в "Айнтрахт", а через три дня уже вышел на поле. И еще как! Сербу понадобилось каких-то 28 минут, чтобы оформить дубль. Интересно, что в 32-х матчах Реала он забил все те же 2 мяча. Однако для "орлов", которые победили "Шальке", этот матч имеет и горький привкус. Давид Абрахам последний раз надел футболку команды. Пять с лишним сезонов, 178 матчей (5 голов и 7 ассистов) и победа в Кубке Германии. Аргентинец возвращается на родину с очень солидными достижениями.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников

Игорь Малиенко soccernews.ru
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