"Красно-белая" хандра продолжается: "Спартак" не смог переиграть "СКА-Хабаровск"
Футбольный матч в первой половине воскресного дня по московскому времени свидетельствует о том, что на связи Дальний Восток, а точнее единственный представитель сего прекрасного региона в высшей лиге "СКА-Хабаровск". На местном стадионе имени Ленина собран аншлаг, ну а как иначе, ведь в гости пожаловал сам "Спартак". Пока дела у действующего чемпиона обстоят, мягко говоря, не самым лучшим образом. В первых семи турах РФПЛ "красно-белые" одержали всего победы и те у себя дома. С выездными матчами до сих пор никак не складывалось. В прошлых двух поединках "спартаковцы" уступили своим двум принципиальным соперникам и соседям по городу ЦСКА и "Локомотиву", поэтому в третий раз подряд команда Массимо Карреры просто не имела права подвести своих многочисленных болельщиков.
"СКА-Хабаровск" – один из аутсайдеров чемпионата, но это не мешает команде называться самым настоящим домашним бойцом. Всем, кто пожаловали на берег Амура, обычно приходится несладко. Даже "Зенит" в дебютном матче кампании вдоволь намучался с армейцами, "Рубин" Курбана Бердыева еле унес ноги, спасая ничью, а "Анжи" и вовсе уступили. "Спартаковцы" прилетели в Хабаровск без дисквалифицированного Самедова и травмированных Зе Луиша и Попова, поэтому стартовый состав был несколько изменен. Алексей Поддубский с первых минут выставил одиннадцатку, в целом больше ориентированную на игру в обороне.
Матч обе команды начали сонно. Несмотря на заполненные трибуны, атмосфера на стадионе выглядела камерной. Не удивительно, ведь хабаровчане еще только привыкают к матчам высшего дивизиона. Половину первого тайма СКА и "Спартак" играли практически без ворот, а по-настоящему первый опасный момент возник лишь на экваторе – Боккетти с близкого расстояния головой расстреливал Довбню, но блестящая реакция голкипера не позволила гостям повести в счете.
Вторая половина первой 45-ти минутки ничем не запомнилась, кроме вынужденной замены в стане москвичей. Не смог продолжить поединок Сердар Таски, а вместо него на поле вышел уже всеми подзабытый Илья Кутепов. С началом второго тайма гости прибавили в скорости и стали больше бить по воротам. Футболисты "Спартака" не стеснялись выстреливать с самых разных дистанций, но больше все выглядело, как авантюра, а не единственно правильно принятое решение. С течением времени "красно-белые" поддавливали, но потуги гостей сводил на нет Александр Довбня – без сомнений, лучший игрок встречи.
Таким образом, несмотря на подавляющее преимущество "Спартак" так и не сумел забить "СКА-Хабаровску", тем самым, спровоцировав новую волну критики в свой адрес.
"СКА-Хабаровск" – "Спартак" – 0:0
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Пуцко, Димидко, Савичев (Казанков, 72), Дедечко, Калинский, Габулов (Никифоров, 62), Наваловский, Маркович, Христов (Корян, 46)
"Спартак": Селихов, Ещенко, Комбаров (Мельгарехо, 81), Боккетти, Джикия, Таски (Кутепов, 34), Глушаков, Фернандо, Пашалич (Ананидзе, 76), Промес, Л. Адриано
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|8
|20
|2
|Локомотив Москва
|8
|19
|3
|Ростов
|8
|15
|4
|Краснодар
|8
|15
|5
|Рубин
|8
|14
|6
|ЦСКА Москва
|8
|13
|7
|Ахмат
|8
|12
|8
|Уфа
|8
|10
|9
|Спартак Москва
|8
|9
|10
|Урал
|8
|9
|11
|Динамо Москва
|8
|8
|12
|Тосно
|8
|7
|13
|Арсенал Тула
|8
|7
|14
|Анжи
|8
|6
|15
|СКА Хабаровск
|8
|6
|16
|Амкар
|8
|5