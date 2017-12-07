Красно-белый позор: "Ливерпуль" уничтожил "Спартак"

Московский "Спартак" в последнем туре Лиги чемпионов должен был побеждать в Англии "Ливерпуль", для которого этот матч также имел значение, ведь в случае поражения мерсисайдцы могли вылететь в Лигу Европы. Для "Спартака" эта еврокубковая кампания получилась очень противоречивой, россияне дважды потеряли очки в матчах со слабейшей командой группы "Марибором", но в это же время разгромили "Севилью" и сыграли вничью с "Ливерпулем" в Москве. В Англии же красно-белые не могут выиграть более 20 лет, традиция не была нарушена и сегодня.

Уже на третьей минуте москвичи нарушили правила в собственной штрафной на Салахе, после чего арбитр назначил в их ворота пенальти. Филипе Коутиньо подошёл к "точке" и уверенно развел мяч и вратаря по разным углам. На этом беды "Спартака" не закончились, уже к 20-й минуте на табло "Эгфилда" горел счёт 3:0. После быстрой перепасовки от Мане, Фирмино и Салаха мяч был отправлен на свободного Коутиньо, который с десяти метров расстрелял Селихова. Через четыре минуты свое слово сказал уже Фирмино. Снова игроки "Ливерпуля" провели быструю атаку, в результате сразу четыре игрока хозяев вышли на четырех защитников. Мане забросил мяч в штрафную, там случился рикошет от Таски, от которого мяч и отлетел к Фирмино. Бразилец же в касание отправил игровой снаряд в сетку. Интрига умерла уже в дебюте матча, но "Ливерпуль" это не останавливало, хозяева продолжали атаковать, ставя в тупик защитников "Спартака", у которых, казалось, кружилась голова.

Ударно провели англичане и начало второго тайма. На 47 минуте отличился Мане, Садио стоял на краю штрафной в одиночестве, не держал его Джикия, игрок "Ливерпуля" же откликнулся на навес Милнера с левого фланга, после чего красивым ударом увеличил счет до неприличного. Впрочем, Садио на этом не остановился, как и Коутиньо, который пробил по воротам, попал в Боккетти, от которого мяч в пятый раз влетел в сетку.

Вернемся к Сане, оборона "Спартака" напоминала решето, поэтому вряд-ли кого-то удивил выход хозяев 3 в 2. Игроки "Лиерпуля" легко разыграли лишнего, Старридж отдал пас на линию вратарской, а Мане зачерпнул мяч и красиво перебросил Селихова. Из основных нападающих "Ливерпуля" не забивал только Салах, за пять минут до конца матча египтянин исправил эту несправедливость. Джан набросил мяч на Милнера, тот сделал скидку на Салаха, который технично уложил на газон двух защитников и пробил в "девятку".

Мог "Ливерпуль" забить и больше, если бы Салах и Мане использовали все свои моменты, а арбитр назначил в ворота "Спартака" второй пенальти. Но и без этого, счет 7:0 – это катастрофа для россиян. Очень громкое поражение, которое вряд ли сотрется из памяти.

"Ливерпуль" – "Спартак" 7:0

Голы: Коутиньо с пенальти, 4 – 1:0; Коутиньо, 14 – 2:0; Фирмино, 19 – 3:0; Мане, 47 – 4:0; Коутиньо, 49 – 5:0; Мане, 75 – 6:0; Салах, 85 – 7:0.

"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Клаван, Ловрен (Александр-Арнольд, 60), Морено (Милнер, 45), Вейналдум, Джан, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино (Старридж, 73).

"Спартак": Селихов, Ещенко, Таски, Боккетти, Джикия (Пашалич, 60), Зобнин, Фернандо, Глушаков, Промес (Самедов, 75), Луис Адриано, Зе Луиш (Мельгарехо, 51).

Вячеслав Горбачев

Также читайте: "Шахтер" добывает историческую победу над "Манчестер Сити" и выходит в 1/8 финала | http://soccernews.ru