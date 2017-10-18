Красно-синее противостояние: ЦСКА сразится с "Базелем"
ЦСКА - "Базель"
Стадион: "ВЭБ-Арена"
Начало матча: 21:45
Арбитр: Бьорн Куйперс
После невероятного матча, который выдал "Спартак", другая московская команда ЦСКА постарается также не ударить в грязь лицом в поединке с "Базелем". Армейцы имеют проблемы с составом, хотя для ЦСКА это состояние последнее время перманентное. Несколько игроков в последних матчах получили повреждения, в последней игре чемпионата против "Краснодара" в заявке значились только 17 игроков. Отсутствовали Дзагоев, Головин, Василий Березуцкий, Васин, а Вернблум оказался в запасе. Гончаренко пришлось затыкать дыры резервистами, которые смогли сдержать "Краснодар". Благодаря голу Алексея Березуцкого ЦСКА добыл важнейшую победу и приблизился к лидерам. Перед игрой с "Базелем" Виктор Гончаренко отметил, что против швейцарцев могут сыграть все, кроме Дзагоева. Но будут ли вернувшиеся в строй игроки в оптимальных кондициях?
В Лиге чемпионов ЦСКА провел два совершенно разных матча. От армейцев не ждали победы в Португалии, однако они сумели выстоять в игре с "Бенфикой" и добыть победу. Португальцы не впечатлили, ЦСКА же достаточно грамотно провел поединок и заслужено добился положительного результата. В матче против "Манчестер Юнайтед" сказался класс англичан, которые без особого труда сломили сопротивление российского клуба, разгромив ЦСКА со счетом 1:4.
Россияне с тремя очками занимают третье место в группе, главный соперник за выход в плей-офф – "Базель". Чтобы приблизиться к 1/8 финала, армейцам необходимо побеждать в Москве, в противном случае соперник получит хорошую фору, а также будет иметь возможность закрепить свой успех в домашнем матче. Именно от противостояния со швейцарцами зависит вторая путевка в следующий раунд.
"Базель" – крепкий европейский клуб, который периодически выходит из группы Лиги чемпионов, оставляя за бортом признанных фаворитов. Три года назад швейцарцы отправили в Лигу Европы "Ливерпуль", а в 2011 – "Манчестер Юнайтед". В 2013 году "Базель" пошумел в ЛЕ, едва не выйдя в финал. По ходу турнира он выбил "Зенит" и "Тоттенхэм", проиграв в полуфинале будущему победителю "Челси". В текущем сезоне "Базель" намерен повторить прошлые успехи и выйти из группы, один шаг уже сделан, команда Рафаэля Вики разгромила на своем поле "Бенфику" со счетом 5:0.
Интересные факты противостояния:
Команды ранее никогда не встречались.
ЦСКА никогда не проигрывал клубам из Швейцарии (четыре победы над "Янг Бойз" и "Лозанной").
"Базель" 11 раз играл против команд из России: пять побед, две ничьи и четыре поражения. В гостях удалось обыграть только "Спартак" в 2002 году.
В предыдущем матче группы "А" "Базель" разгромил дома "Бенфику" (5:0), одержав свою самую крупную победу в Лиге чемпионов.
В основной сетке Лиги чемпионов Игорь Акинфеев пропускает на протяжении 45 матчей кряду - с 1 ноября 2006 года, когда ЦСКА в гостях добился нулевой ничьей с "Арсеналом".
Понтус Вернблум и Александр Головин находятся в одной желтой карточке от дисквалификации.
Василий Березуцкий может сыграть 50 матч в Лиге чемпионов и 99 – в еврокубках.
Ориентировочные составы:
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Щенников, Фернандес, Миланов, Натхо, Вернблум, Витиньо, Оланаре.
"Базель": Вацлик, Сухи, Аканжи, Джака, Петретта, Дие, Зуффи, Ланг, Стеффен, Эльюнусси, Оберлин.
Прогноз на матч:
ЦСКА вполне может победить "Базель", команда за счет характера набрала в этом сезоне много очков, поэтому есть хорошие шансы добиться приемлемого результата и в игре со швейцарским клубом.
Букмекеры предлагают на победу ЦСКА коэффициент 2.00, на "Базель" – 4.00, на ничью – 3.60.
Вячеслав Горбачев
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|2
|Базель
|2
|3
|3
|ЦСКА Москва
|2
|3
|4
|Бенфика
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|2
|6
|2
|Бавария Мюнхен
|2
|3
|3
|Селтик
|2
|3
|4
|Андерлехт
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Челси
|2
|6
|2
|Рома
|2
|4
|3
|Атлетико Мадрид
|3
|2
|4
|Карабах
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|2
|6
|2
|Спортинг Лиссабон
|2
|3
|3
|Ювентус
|2
|3
|4
|Олимпиакос Пирей
|2
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|3
|5
|2
|Спартак Москва
|3
|5
|3
|Севилья
|3
|4
|4
|Марибор
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|3
|9
|2
|Шахтер Донецк
|3
|6
|3
|Наполи
|3
|3
|4
|Фейеноорд
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|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|3
|9
|2
|РБ Лейпциг
|3
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|3
|Порту
|3
|3
|4
|Монако
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|1
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
|3
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|2
|Реал Мадрид
|3
|7
|3
|Боруссия Дортмунд
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|1
|4
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|1