"Краснодар-2" будет выступать в ФНЛ

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"Краснодар-2" будет выступать в ФНЛ
"Краснодар-2" принят в ФНЛ, сообщает официальный сайт клуба.

Краснодарцы заменит в лиге "Анжи", который после вылета вернулся в РФПЛ вместо прекратившего существование "Амкара".

В прошлом сезоне "Краснодар-2" выступал в чемпионате ПФЛ в Зоне "Юг" и занял 4 место.

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