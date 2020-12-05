"Краснодар-2" деклассировал "Спартак-2", повторив рекорд ФНЛ

В рамках 26-го тура ФНЛ "Краснодар-2" дома нанёс сокрушительное поражение "Спартаку-2" со счётом 7:0.

"Красно-белые" уже на 18-й минуте остались вдесятером, после чего откровенно посыпались. У "быков" больше всех забил Эдуард Сперцян - в его активе хет-трик.

"Краснодар-2" – "Спартак-2" - 7:0

Голы: 1:0 – 8 Кутовой, 2:0 – 20 Сперцян, 3:0 – 29 Сперцян, 4:0 – 37 Мартынов, 5:0 – 61 Сабуа, 6:0 – 76 Сабуа, 7:0 – 81 Сперцян.

Удаление: нет - Петрунин, 18.

"Краснодар-2" повторил рекорд "Крыльев Советов" в ФНЛ, одержав самую крупную победу в истории турнира.

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