"Краснодар-2" деклассировал "Спартак-2", повторив рекорд ФНЛ
В рамках 26-го тура ФНЛ "Краснодар-2" дома нанёс сокрушительное поражение "Спартаку-2" со счётом 7:0.
"Красно-белые" уже на 18-й минуте остались вдесятером, после чего откровенно посыпались. У "быков" больше всех забил Эдуард Сперцян - в его активе хет-трик.
"Краснодар-2" – "Спартак-2" - 7:0
Голы: 1:0 – 8 Кутовой, 2:0 – 20 Сперцян, 3:0 – 29 Сперцян, 4:0 – 37 Мартынов, 5:0 – 61 Сабуа, 6:0 – 76 Сабуа, 7:0 – 81 Сперцян.
Удаление: нет - Петрунин, 18.
"Краснодар-2" повторил рекорд "Крыльев Советов" в ФНЛ, одержав самую крупную победу в истории турнира.
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