"Краснодар-2" на выезде обыграл "Енисей" в ФНЛ

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"Краснодар-2" на выезде обыграл "Енисей" в ФНЛ

"Краснодар-2" минимально обыграл "Енисей" в матче 12-го тура ФНЛ.

"Енисей" - "Краснодар" - 0:1 (0:0)

Голы: Леон Сабуа, 76 - 0:1

В турнирной таблице "Краснодар-2" с 18 баллами располагается на 11-й строчке, а "Енисей" с 14 очками расположился на 15 место.

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