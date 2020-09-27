"Краснодар-2" на выезде обыграл "Енисей" в ФНЛ

"Краснодар-2" минимально обыграл "Енисей" в матче 12-го тура ФНЛ.

"Енисей" - "Краснодар" - 0:1 (0:0)

Голы: Леон Сабуа, 76 - 0:1

В турнирной таблице "Краснодар-2" с 18 баллами располагается на 11-й строчке, а "Енисей" с 14 очками расположился на 15 место.

А еще: "Енисей" объявил о вспышке коронавируса в команде| http://soccernews.ru