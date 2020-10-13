"Краснодар-2" обыграл "Томь" Кержакова в ФНЛ

"Краснодар-2" в матче 15-го тура ФНЛ обыграл "Томь".

В составе "быков" голами отметились Максим Кутовой и Иван Лапшов.

"Краснодар-2" - "Томь" - 2:0 (2:0)

Голы: Кутовой, 31 - 1:0, Лапшов, 35 (в свои ворота) - 2:0.

"Краснодар-2": Адамов, Исаенко, Сорокин, Пелих, Литвинов, Мацукатов, Сперцян, Якимов (Байрамян, 84), Кутовой (Марков, 46), Сабуа (Д.И.Иванов, 86), Апеков (Бочко, 71).

"Томь": Арапов, А.Г.Иванов (Леонов, 37), Зуев, Денисов, Бугриев, Лапшов, Казанков, Андреев, Баляйкин (Шалаев, 38), Каменщиков, Давыдов (Сакович, 75).

"Томь" осталась на 20 месте в турнирной таблице, "Краснодар-2" поднялся на 11 строчку.

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