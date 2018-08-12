"Краснодар-2" вышел на первое место в ФНЛ по итогам шестого тура

Завершились матчи шестого тура чемпионата России в первом дивизионе (ФНЛ). "Томь" дома проиграла "Нижнему Новгороду" и уступила первое место в таблице "Краснодару-2", который добился победы над "Чертаново". Также стоит отметить победу "Спартака-2", а вот "Зенит-2" проиграл шестой матч подряд.

"СКА Хабаровск" – "Тамбов" - 1:2 (0:1)

Голы: Чуперка, 26 - 0:1, Кабутов, 53 - 1:1, Аппаев, 58 - 1:2

"Луч" – "Армавир" - 3:0 (1:0)

Голы: Павленко, 4 - 1:0, Суслов, 81 - 2:0, Визнович, 90 - 3:0

"Тюмень" – "Мордовия" - 1:1 (0:0)

Голы: Вотинов, 61 - 1:0, Адаев, 90 - 1:1

"Томь" – "Нижний Новгород" - 0:1 (0:1)

Гол: Палиенко, 17 - 0:1

"Химки" – "Спартак-2" - 1:3 (1:3)

Голы: Гапонов, 20 - 0:1, Белоус, 30 - 1:1, Руденко, 32 - 1:2, Пантелеев, 45 - 1:3

"Шинник" – "Ротор" - 0:0

"Зенит-2" – "Авангард" - 1:2 (0:2)

Голы: Молчан, 6 (автогол) - 0:1, Касьян, 35 - 0:2, Мусаев, 62 - 1:2

"Факел" – "Сибирь" - 0:1 (0:0)

Гол: Галыш, 84 - 0:1

"Балтика" – "Сочи" - 2:2 (1:1)

Голы: Юрганов, 7 (автогол) - 1:0, Миладинович, 22 - 1:1, Саламатов, 51 - 1:2, Пугин, 82 - 2:2

"Краснодар-2" – "Чертаново" - 3:1 (2:0)

Голы: Уткин, 30 - 1:0, Сулейманов, 45 - 2:0, Глушенков, 47 - 2:1, Бартасевич, 73 (автогол) - 3:1

Положение лидеров: Краснодар-2 - 14, Томь, Тамбов - 13, Нижний Новгород - 12, Сочи, Спартак-2 - 11...

Не пропустите: "Томь" впервые в сезоне потеряла очки, "Краснодар-2" и "Сочи" добились побед. ФНЛ, 5-й тур. | http://soccernews.ru