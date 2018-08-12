"Краснодар-2" вышел на первое место в ФНЛ по итогам шестого тура
Завершились матчи шестого тура чемпионата России в первом дивизионе (ФНЛ). "Томь" дома проиграла "Нижнему Новгороду" и уступила первое место в таблице "Краснодару-2", который добился победы над "Чертаново". Также стоит отметить победу "Спартака-2", а вот "Зенит-2" проиграл шестой матч подряд.
"СКА Хабаровск" – "Тамбов" - 1:2 (0:1)
Голы: Чуперка, 26 - 0:1, Кабутов, 53 - 1:1, Аппаев, 58 - 1:2
"Луч" – "Армавир" - 3:0 (1:0)
Голы: Павленко, 4 - 1:0, Суслов, 81 - 2:0, Визнович, 90 - 3:0
"Тюмень" – "Мордовия" - 1:1 (0:0)
Голы: Вотинов, 61 - 1:0, Адаев, 90 - 1:1
"Томь" – "Нижний Новгород" - 0:1 (0:1)
Гол: Палиенко, 17 - 0:1
"Химки" – "Спартак-2" - 1:3 (1:3)
Голы: Гапонов, 20 - 0:1, Белоус, 30 - 1:1, Руденко, 32 - 1:2, Пантелеев, 45 - 1:3
"Шинник" – "Ротор" - 0:0
"Зенит-2" – "Авангард" - 1:2 (0:2)
Голы: Молчан, 6 (автогол) - 0:1, Касьян, 35 - 0:2, Мусаев, 62 - 1:2
"Факел" – "Сибирь" - 0:1 (0:0)
Гол: Галыш, 84 - 0:1
"Балтика" – "Сочи" - 2:2 (1:1)
Голы: Юрганов, 7 (автогол) - 1:0, Миладинович, 22 - 1:1, Саламатов, 51 - 1:2, Пугин, 82 - 2:2
"Краснодар-2" – "Чертаново" - 3:1 (2:0)
Голы: Уткин, 30 - 1:0, Сулейманов, 45 - 2:0, Глушенков, 47 - 2:1, Бартасевич, 73 (автогол) - 3:1
Положение лидеров: Краснодар-2 - 14, Томь, Тамбов - 13, Нижний Новгород - 12, Сочи, Спартак-2 - 11...
Не пропустите: "Томь" впервые в сезоне потеряла очки, "Краснодар-2" и "Сочи" добились побед. ФНЛ, 5-й тур. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Спартак Москва
|3
|7
|2
|Оренбург
|3
|6
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|4
|Ростов
|3
|6
|5
|Уфа
|2
|4
|6
|Рубин
|2
|4
|7
|Арсенал Тула
|3
|4
|8
|Крылья Советов
|3
|4
|9
|Краснодар
|2
|3
|10
|Ахмат
|3
|3
|11
|Анжи
|3
|3
|12
|Динамо Москва
|3
|3
|13
|ЦСКА Москва
|3
|2
|14
|Локомотив Москва
|3
|2
|15
|Урал
|3
|1
|16
|Енисей Красноярск
|3
|1