"Краснодар" и "Ренн" сыграли вничью в матче Лиги Чемпионов

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"Краснодар" и "Ренн" сыграли вничью в матче Лиги Чемпионов

"Краснодар" и "Ренн" сыграли вничью в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Ренн" - "Краснодар" - 1:1 (0:0)

Голы: Гирасси, 56 (пенальти) - 1:0, Рамирес, 59 - 1:1

"Ренн": Гомис, Далберт (Трюффер, 81), Да Сильва, Траоре, Агерд, Камавинга (Юну, 81), Бурижо (Те, 69), Терье, Нзонзи, Дель Кастийо (Доку, 62), Гирасси.

"Краснодар": Сафонов, Смольников, Рамирес, Сорокин, Панталеао, Ольссон, Уткин (Газинский, 72), Чернов, Вильена, Петров (Сулейманов, 73), Берг.

Во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов "Ренн" сыграет с "Севильей", "Краснодар" встретится с "Челси". Матчи пройдут 28 октября.

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