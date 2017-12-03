"Краснодар" – "Ахмат" - 3:2 (обзор)

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"Краснодар" – "Ахмат" - 3:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 19-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Ахматом" (3:2).

Видео: "Краснодар" – "Ахмат".

Не пропустите: "Краснодар" отыграл два мяча и вырвал победу у "Ахмата". | http://soccernews.ru

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2 Зенит Санкт-Петербург 19 36
3 ЦСКА Москва 19 35
4 Спартак Москва 19 34
5 Краснодар 19 33
6 Уфа 19 27
7 Ахмат 19 25
8 Арсенал Тула 19 24
9 Урал 19 24
10 Ростов 19 22
11 Амкар 19 21
12 Рубин 19 20
13 Тосно 19 20
14 Динамо Москва 19 19
15 Анжи 19 19
16 СКА Хабаровск 19 12
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