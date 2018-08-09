"Краснодар" анонсировал переход исландского защитника

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"Краснодар" анонсировал переход исландского защитника

"Краснодар" на своём официальном сайте объявил о достижении договорённости по трансферу защитника "Норчепинга" Йона Гудни Фьолусона.

В ближайшее время 29-летний исландец прибудет в Россию для прохождения медицинского обследования. После этой процедуры футболист подпишет контракт с "быками".

Фьолусон выступал за "Норчепинг" с 2016 года, сыграл 77 матчей и забил 5 голов.

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