"Краснодар" анонсировал переход исландского защитника
"Краснодар" на своём официальном сайте объявил о достижении договорённости по трансферу защитника "Норчепинга" Йона Гудни Фьолусона.
В ближайшее время 29-летний исландец прибудет в Россию для прохождения медицинского обследования. После этой процедуры футболист подпишет контракт с "быками".
Фьолусон выступал за "Норчепинг" с 2016 года, сыграл 77 матчей и забил 5 голов.
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