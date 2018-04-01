"Краснодар" – "Анжи" - 1:1 (обзор)

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"Краснодар" – "Анжи" - 1:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 24-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Анжи" (1:1).

Видео: "Краснодар" – "Анжи".

Не пропустите: "Анжи" на 94-й минуте ушел от поражения в матче с "Краснодаром". | http://soccernews.ru

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4 Зенит Санкт-Петербург 23 42
5 Краснодар 24 41
6 Уфа 24 34
7 Арсенал Тула 24 32
8 Урал 24 29
9 Рубин 24 28
10 Ахмат 23 27
11 Динамо Москва 23 27
12 Ростов 24 27
13 Амкар 23 25
14 Анжи 24 24
15 Тосно 24 23
16 СКА Хабаровск 24 13
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