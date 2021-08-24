"Краснодар" арендовал нигерийского форварда
Фото сайт "Краснодара"
Нападающий "Ботева" Олакунле Олусегун стал игроком "Краснодара", сообщает официальный сайт клуба.
"Быки" взяли в аренду 19-летнего футболиста до завершения сезона 2021/22. Он будет играть за вторую команду.
Рыночная стоимость нигерийского форварда оценивается в 350 тысяч евро.
Стоит отметить, что у Олусегуна уже есть опыт выступлений в России за "Висту" из Геленджика.
Не пропустите: "Краснодар" выдал второй худший старт в РПЛ в истории клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Краснодар" арендовал нигерийского форварда
-
Дюков объяснил, почему Карпина выбрали главным тренером сборной России
-
СМИ узнали сроки восстановления вратаря "Шахтёра" Трубина
-
Фанатскую трибуну "Ниццы" закрыли на четыре матча после инцидента в матче с "Марселем"
-
Названо условие, при котором контракт Карпина с РФС будет автоматически продлён
-
Главные новости дня: 23 августа
-
Виллиан может вернуться в Бразилию
-
Руководство "Арсенала" поставило ультиматум Артете
-
"РБ Лейпциг" сделал предложение "Барселоне" по Морибе
-
Канделаки: "Лимит - это зло"
-
"Осасуна" и "Сельта" завершили 1-й тур Ла Лиги ничьей
-
"Челси" может арендовать Сауля, но при одном условии
-
Врач "Локомотива" рассказал о травме Миранчука
-
Умтити определился со своим будущим
-
"Вест Хэм" разгромил "Лестер"
-
"Милан" стартовал в новом сезоне Серии А с победы над "Сампдорией"
-
Месси дебютирует за ПСЖ 29 августа
-
Маскарель предпочел "Зениту" "Эльче"
-
"Севилья" добыла минимальную победу над "Хетафе"
-
"Ницца" сделала заявление касательно массовой драки на матче с "Марселем"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лудогорец
|26
|62
|2
|Локомотив Пловдив
|26
|50
|3
|ЦСКА София
|26
|50
|4
|Левски София
|26
|49
|5
|Славия София
|26
|45
|6
|Берое
|26
|43
|7
|Черно Море
|26
|40
|8
|ФК Арда Карджали
|26
|31
|9
|Botev Plovdiv
|26
|30
|10
|Etar
|26
|27
|11
|Tsarsko selo
|26
|25
|12
|Ботев Враца
|26
|22
|13
|Dunav 2010
|26
|19
|14
|ФК Витоша Бистрица
|26
|6