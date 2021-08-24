"Краснодар" арендовал нигерийского форварда

Фото сайт "Краснодара"

Нападающий "Ботева" Олакунле Олусегун стал игроком "Краснодара", сообщает официальный сайт клуба.

"Быки" взяли в аренду 19-летнего футболиста до завершения сезона 2021/22. Он будет играть за вторую команду.

Рыночная стоимость нигерийского форварда оценивается в 350 тысяч евро.

Стоит отметить, что у Олусегуна уже есть опыт выступлений в России за "Висту" из Геленджика.

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