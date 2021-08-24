"Краснодар" арендовал нигерийского форварда

Теги краснодарботев пловдиволакунле олусегунтрансферы

"Краснодар" арендовал нигерийского форварда

Фото сайт "Краснодара"

Нападающий "Ботева" Олакунле Олусегун стал игроком "Краснодара", сообщает официальный сайт клуба.

"Быки" взяли в аренду 19-летнего футболиста до завершения сезона 2021/22. Он будет играть за вторую команду.

Рыночная стоимость нигерийского форварда оценивается в 350 тысяч евро.

Стоит отметить, что у Олусегуна уже есть опыт выступлений в России за "Висту" из Геленджика.

Не пропустите: "Краснодар" выдал второй худший старт в РПЛ в истории клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Названо условие, при котором контракт Карпина с РФС будет автоматически продлён

Названо условие, при котором контракт Карпина с РФС будет автоматически продлён

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лудогорец Лудогорец 26 62
2 Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив 26 50
3 ЦСКА София ЦСКА София 26 50
4 Левски София Левски София 26 49
5 Славия София Славия София 26 45
6 Берое Берое 26 43
7 Черно Море Черно Море 26 40
8 ФК Арда Карджали ФК Арда Карджали 26 31
9 Botev Plovdiv Botev Plovdiv 26 30
10 Etar Etar 26 27
11 Tsarsko selo Tsarsko selo 26 25
12 Ботев Враца Ботев Враца 26 22
13 Dunav 2010 Dunav 2010 26 19
14 ФК Витоша Бистрица ФК Витоша Бистрица 26 6
Полная таблица

топ-5 тегов