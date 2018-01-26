"Краснодар" – "Астана" - 1:3 (обзор)

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"Краснодар" – "Астана" - 1:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между "Краснодаром" и "Астаной".

Не пропустите: "Краснодар" в товарищеском матче проиграл "Астане". | http://soccernews.ru

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