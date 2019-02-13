"Краснодар" - "Байер": анонс и прогноз второго матча российских команд в плей-офф Лиги Европы 2018/19
"Краснодар" – "Байер" Леверкузен
Стадион: "Краснодар"
Начало матча: 20:55
Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)
1/16 финала Лиги Европы продолжится для российских команд матчем в Краснодаре, где местный футбольный клуб, достаточно успешно проведший первую часть сезона на всех фронтах, сразится с немецким "Байером", который после прихода нового тренера начал играть гораздо более ярко и уверенно. На групповом этапе "быки" расположились на втором месте в группе "J", набрав 12 баллов, оставив позади бельгийский "Стандарт" и турецкий "Акхисар," и уступив первое место испанской "Севилье" по результату личных встреч. Что касается "Байера", то "фармацевты" выиграли квартет "А" с 13 очками в активе, забив при этом 16 мячей (4 показатель на турнире), но декабрьская серия неудач в Бундеслиги заставила боссов клуба уволить с поста главного тренера Хайко Херрлиха. Ему на смену пришел Петер Бош – тот самый голландец, который дошел с "Аяксом" до финала Лиги Европы в сезоне 2016/17 и провалился с "Боруссией" в прошлом году.
Оценить нынешнее состояние "Краснодара" абсолютно невозможно. Команда даже не участвовала в каких-то крупных предсезонных турнирах, обходясь лишь стандартными "товарняками". За "быков" может говорить только опыт их соотечественников – российские команды всегда начинают весеннюю часть сезона очень сложно, а встреча "Зенита" и "Фенербахче" показала, что порой вялость может достигать немыслимых масштабов. Хотя бекграунд у команды хороший – "Краснодар" выиграл 7 из последних 9 еврокубковых матчей, а ели брать во внимание только домашние поединки, то на родном стадионе "быки" выигрывают в 5 матчах кряду. В том числе, в этом розыгрыше Лиги Европы на стадионе "Краснодар" рухнула "Севилья", уступив 2:1.
У "Байера" дела идут куда насыщенней просто потому, что команда играет! Бундеслига не имеет столь долгой зимней паузы, а потому в 2019 году "фармацевты" провели уже 5 поединков. Начало получилось не очень – поражение от гладбахской "Боруссии", – зато последующие три победные встречи, в одной из которых "Байер" справедливо прихлопнул "Баварию" 3:1, раскрыли новые элементы нового стиля, который голландец Петер Бош хочет видеть в Леверкузене. В последних 3 матчах Бундеслиги "Байер" забил целых 11 мячей. А если учесть атакующие достижения на групповом этапе – 16 голов в 6 матчах, – то становится очевидным тот факт, что "Краснодару" почти наверняка не уйти с поля без пропущенных голов. Но есть и другая сторона медали – "Байер" не пропустил лишь в одном матче в 2019 году из пяти (с учетом Кубка Германии).
Интересные факты перед противостоянием "Краснодар" – "Байер"
"Краснодар" и "Байер" еще никогда не пересекались в официальных матчах.
"Краснодар" сыграл 24 домашних поединка в еврокубках, и ни разу не играл со своими соперниками в нулевую ничью.
Если "Краснодар" забивал в родных стенах, то непременно добивался позитивного результата, кроме одного случая, как раз с немецкой командой – в сезоне 2014/15 "быки" уступили дома "Вольфсбургу" 2:4.
"Байер" потерпел всего 2 поражения в последних 10 выездных еврокубковых матчах.
Ориентировочные составы
"Краснодар": Крицюк – Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий – Каборе, Олссон, Перрейра – Вандерсон, Классен, Ари.
"Байер": Градецки – Вайзер, Драгович, Бендер, Венделл – Арангис, Хаверц, Брандт – Бейли, Беллараби, Фолланд.
Прогноз на матч "Краснодар" – "Байер"
"Байер" является фаворитом как следующего матча, так и противостояния в целом. Букмекеры оценивают шансы подопечных Мурата Мусаева в коэффициент 3,6, в то время как на "Байер" дают 2,1. В случае ничьи поставленные деньги можно умножить в 3,8 раз.
Развеселые игры обеих команд могут стать обманчивым фактором внутри наших ожиданий, так как не известно в какой реальной(!) форме находится "Краснодар" и как он собирается обыгрывать "Байер". Тем не менее, не самая надежная игра подопечных Боша в обороне, также их ураган и высокий прессинг в атаке дают право предполагать, что один, а может даже несколько мячей "быки" точно пропустят, но при этом эпизоды у чужих ворот возникать тоже должны. Интересным вариантом для ставки является гол со стороны обеих коллективов.
Прогноз Soccewnews: обе команды забьют – да (1,7)
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Байер Леверкузен
|6
|13
|2
|Цюрих
|6
|10
|3
|АЕК
|6
|5
|4
|Лудогорец
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|Селтик
|6
|9
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Русенборг
|6
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|11
|2
|Славия Прага
|6
|10
|3
|Бордо
|6
|7
|4
|Копенгаген
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
|6
|14
|2
|Фенербахче
|6
|8
|3
|Спартак Трнава
|6
|7
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|16
|2
|Спортинг Лиссабон
|6
|13
|3
|Ворскла
|6
|3
|4
|Карабах
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Бетис
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|10
|3
|Милан
|6
|10
|4
|Ф91 Дюделанж
|6
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|10
|2
|Рапид Вена
|6
|10
|3
|Рейнджерс
|6
|6
|4
|Спартак Москва
|6
|5
|Группа H
|М
|О
|1
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|18
|2
|Лацио
|6
|9
|3
|Аполлон
|6
|7
|4
|Марсель
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Генк
|6
|11
|2
|Мальме ФФ
|6
|9
|3
|Бешикташ
|6
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Севилья
|6
|12
|2
|Краснодар
|6
|12
|3
|Стандард Льеж
|6
|10
|4
|Акхисар Беледийе ГС
|6
|1
|Группа K
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|11
|2
|Ренн
|6
|9
|3
|Астана
|6
|8
|4
|Яблонец
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Челси
|6
|16
|2
|БАТЭ
|6
|9
|3
|Фехервар
|6
|7
|4
|ПАОК
|6
|3