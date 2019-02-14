"Краснодар" - "Байер": стали известны стартовые составы

Сегодня, 14 февраля "Краснодар" встретится с "Байером" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Игра пройдет на стадионе "Краснодар". Начало - в 20:55 (мск).

Стали известны стартовые составы команд.

"Краснодар": Крицюк, Стоцкий, Спайич, Мартынович, Петров, Перейра, Каборе, Ульссон, Классон, Вандерсон, Игнатьев.

"Байер": Градецки, Та, Бендер, Бейли, Брандт, Венделл, Арангис, Вайзер, Хавертц, Фолланд, Беллараби.

Не пропустите: Винисиус не сраный Рэшфорд: Уткин громко высказался о матче "Аякс" - "Реал" | http://soccernews.ru