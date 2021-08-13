"Краснодар" близок к подписанию 18-летнего хавбека

"Краснодар", вероятнее всего, в ближайшее время усилит состав полузащитником владимирского "Торпедо" Никитой Кравцовым.

По информации "Чемпионата", переговоры между клубами о переходе 18-летнего футболиста находятся на заключительной стадии.

Кривцов выступает за "Торпедо" с лета 2020 года, сыграл 16 матчей и забил 3 гола.

Рыночная стоимость хавбека оценивается в 400 тысяч евро.

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