"Краснодар" близок к подписанию хавбека "Црвены Звезды"

"Краснодар" согласовал трансфер полузащитника "Црвены Звезды" Михайло Ристича, сообщает Blic.

По информации источника, "быки" заплатят за 21-летнего футболиста два миллиона евро.

Ристич является воспитанником "Црвены Звезды", за основную команду "красно-белых" выступает с 2014 года, сыграл 82 матча и забил 7 голов.

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