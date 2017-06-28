"Краснодар" близок к подписанию хавбека "Црвены Звезды"

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"Краснодар" близок к подписанию хавбека "Црвены Звезды"

"Краснодар" согласовал трансфер полузащитника "Црвены Звезды" Михайло Ристича, сообщает Blic.

По информации источника, "быки" заплатят за 21-летнего футболиста два миллиона евро.

Ристич является воспитанником "Црвены Звезды", за основную команду "красно-белых" выступает с 2014 года, сыграл 82 матча и забил 7 голов. 

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