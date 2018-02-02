"Краснодар" близок к подписанию нового защитника

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"Краснодар" близок к подписанию нового защитника

Защитник "Волгаря" Игорь Калинин в ближайшее время станет игроком "Краснодара", сообщают российские СМИ.

"Быки" заинтересованы в подписании 22-летнего левого фулбека, который сейчас находится на просмотре на испанском сборе команды.

Калинин выступает за "Волгарь" с 2017 года, сыграл 35 матчей и забил 2 гола.

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