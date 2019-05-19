"Краснодар" близок к покупке бразильского хавбека
Бразильский полузащитник португальской "Санта-Клары" Кайо Панталеао в ближайшее время может перейти в "Краснодар", сообщает A Bola.
По сведениям издания, в данный момент клубы ведут активные переговоры, которые близки к завершению. О сделке может быть объявлено к концу мая.
23-летний Панталеао играет на позиции опорного полузащитника. В нынешнем сезоне провел за "Санта-Клару" 24 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Сайт Transfermarkt оценивает хавбека в 300 тысяч евро.
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|Морейренсе ФК
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|Рио Аве
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|Дешпортиво Авеш
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