"Краснодар" близок к покупке датского полузащитника

"Краснодар" в ближайшее время может оформить трансфер датского полузащитника "Зволле" Юнеса Намли, сообщает Voetbal International.

"Мы ведем переговоры с несколькими клубами. "Краснодар" является большим клубом, который занимает третье место в чемпионате России и будет играть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Но предложение должно устроить нас", - заявил агент хавбека Ревьен Канхай.

В нынешнем сезоне 24-летний Намли провел за "Зволле" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал девять результативных передач. Ранее он играл за "Ольборг" и "Херенвен".

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