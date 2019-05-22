"Краснодар" близок к покупке датского полузащитника
"Краснодар" в ближайшее время может оформить трансфер датского полузащитника "Зволле" Юнеса Намли, сообщает Voetbal International.
"Мы ведем переговоры с несколькими клубами. "Краснодар" является большим клубом, который занимает третье место в чемпионате России и будет играть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Но предложение должно устроить нас", - заявил агент хавбека Ревьен Канхай.
В нынешнем сезоне 24-летний Намли провел за "Зволле" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал девять результативных передач. Ранее он играл за "Ольборг" и "Херенвен".
Не пропустите: "Спартак" и "Локомотив" хотят приобрести игроков "Севильи". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Левандовски спел известную песню на чемпионской вечеринке "Баварии"
-
Умтити и Ракитич намерены остаться в "Барселоне"
-
Гвардиола встретился с представителем "Ювентуса"
-
"Спортинг" продлил контракт с экс-защитником "Барселоны" Матье
-
"Краснодар" близок к покупке датского полузащитника
-
"Динамо" вступило в борьбу за защитника "Ахмата" Мохаммади
-
"Челси" назвал "Ювентусу" цену на Сарри
-
"Витесс" Слуцкого вышел в финал плей-офф за Лигу Европы
-
Экс-вратарь "Спартака": "После событий в Крыму в 2014 году решил, что по духу мне ближе Украина"
-
Жена Касильяса сообщила о своей страшной болезни
-
"Наполи" нацелился на одного из лучших бомбардиров Серии А Сапату
-
1
Главный тренер сборной Аргентины назвал причину не вызова Икарди на Кубок Америки
-
Чех вернется в "Челси" на руководящую должность
-
"Атлетико" проиграл израильскому клубу в товарищеском матче
-
"Атлетико" может купить защитника "Атлетика" Йерая
-
Компани проведет прощальный матч за "Манчестер Сити" против команды звезд АПЛ
-
"Ювентус" договорился с Милинковичем-Савичем
-
Регилон может покинуть "Реал"
-
"Челси" придется выплатить Конте крупную сумму по решению суда
-
Варан решил остаться в "Реале"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23