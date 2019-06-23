"Краснодар" близок к покупке еще одного игрока из чемпионата Голландии

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"Краснодар" близок к покупке еще одного игрока из чемпионата Голландии

Хавбек АЗ Уссама Идрисси может перебраться в "Краснодар".

Как сообщает AD, переговоры между клубами находятся на завершающей стадии. Отметим, что Идрисси может стать уже третьим игроком из голландского чемпионата, которых этим летом подписал "Краснодар". Ранее клуб заполучил Тонни де Вильену и Юнеса Намли.

В минувшем сезоне Идрисси провел 39 игр, в которых отметился 14 голами и 8 ассистами.

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