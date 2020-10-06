"Краснодар" близок к покупке защитника "Ростова" Чернова

Защитник "Ростова" Евгений Чернов может продолжить карьеру в "Краснодаре". Об этом сообщает Sport24.

По данным источника, переговоры между клубами находятся на завершающей стадии. Сумма трансфера может составить 3 миллиона евро.

27-летний Чернов выступает в "Ростове" с февраля 2019 года. В его активе 54 матча, забив 1 гол и сделав 5 ассистов.

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