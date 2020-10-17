"Краснодар" близок к приобретению защитника сборной России
"Краснодар" почти договорился о трансфере центрального защитника "Ахмата" Андрея Семёнова.
По информации "РБ-Спорт", вероятность перехода очень высока - клубы находятся в активной стадии переговоров.
Рыночная стоимость 31-летнего футболиста оценивается в 2 миллиона евро.
Семёнов выступает за "Ахмат" с февраля 2014 года, сыграл 202 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
Не пропустите: "Ротор" арендовал форварда "Ахмата". | http://soccernews.ru
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