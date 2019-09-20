Болельщики "Краснодара" после разгрома от "Базеля" призвали не быть глорами

Сообщество болельщиков "Краснодара" опубликовало обращение к фанатам команды.

В четверг "быки" потерпели самое крупное поражение в своей истории в еврокубках, проиграв в гостях "Базелю" со счётом 0:5.

"Продолжаем верить в команду! После вчерашнего матча, в Директ присылают сообщение со словом "ОТПИСКА", как это понять? Раз начали болеть за этот клуб, продолжайте, не будьте глорами", - говорится в публикации в инстаграме сообщества.

В воскресенье "Краснодар" попытается реабилитироваться за болезненное фиаско в Лиге Европы. Южане в Москве сразятся с ЦСКА.

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