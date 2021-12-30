"Краснодар" борется с "Трабзонспором" за грузинского таланта
Фото инстаграм Ираклия Азарови
"Краснодар" нацелился на левого защитника батумского "Динамо" Ираклия Азарови, сообщает журналист Иван Карпов.
По данным инсайдера, "быки" готовы купить 19-летнего футболиста за 2 миллиона евро.
"Трабзонспор" конкурирует с российским клубом за подписание грузинского фулбека.
В текущем сезоне Азарови сыграл за "Динамо" 36 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
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