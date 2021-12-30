"Краснодар" борется с "Трабзонспором" за грузинского таланта

Фото инстаграм Ираклия Азарови

"Краснодар" нацелился на левого защитника батумского "Динамо" Ираклия Азарови, сообщает журналист Иван Карпов.

По данным инсайдера, "быки" готовы купить 19-летнего футболиста за 2 миллиона евро.

"Трабзонспор" конкурирует с российским клубом за подписание грузинского фулбека.

В текущем сезоне Азарови сыграл за "Динамо" 36 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Мхитарян после завершения карьеры будет работать в РПЛ. | http://soccernews.ru