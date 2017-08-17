"Краснодар" - "Црвена Звезда" - 3:2 (обзор)

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"Краснодар" - "Црвена Звезда" - 3:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча раунда плей-офф Лиги Европы между "Краснодаром" и "Црвеной Звездой".

Читайте также: "Краснодар" перестрелял "Црвену Звезду" в первом матче квалификации Лиги Европы. | http://soccernews.ru 

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