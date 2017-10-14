"Краснодар" – ЦСКА - 0:1 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 13-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и ЦСКА.
Не пропустите: Гол Алексея Березуцкого принес ЦСКА выездную победу над "Краснодаром". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|28
|2
|Локомотив Москва
|12
|26
|3
|ЦСКА Москва
|13
|24
|4
|Краснодар
|13
|21
|5
|Спартак Москва
|13
|20
|6
|Урал
|13
|19
|7
|Ахмат
|13
|17
|8
|Ростов
|12
|16
|9
|Амкар
|12
|14
|10
|Уфа
|12
|14
|11
|Рубин
|12
|14
|12
|Арсенал Тула
|12
|14
|13
|Динамо Москва
|13
|13
|14
|Тосно
|12
|12
|15
|СКА Хабаровск
|13
|11
|16
|Анжи
|13
|9