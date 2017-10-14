"Краснодар" – ЦСКА - 0:1 (обзор)

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"Краснодар" – ЦСКА - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 13-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и ЦСКА.

Не пропустите: Гол Алексея Березуцкого принес ЦСКА выездную победу над "Краснодаром". | http://soccernews.ru

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Макс

ЙО ХО!!! ЦСКА - ЧЕМПИОН!!!!! БАКЛАНВ, СВИНОРЫЛЫЪХ, ПРОВОДНИЦ _ ИПАТЬ И В ТОПКУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!

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2 Локомотив Москва 12 26
3 ЦСКА Москва 13 24
4 Краснодар 13 21
5 Спартак Москва 13 20
6 Урал 13 19
7 Ахмат 13 17
8 Ростов 12 16
9 Амкар 12 14
10 Уфа 12 14
11 Рубин 12 14
12 Арсенал Тула 12 14
13 Динамо Москва 13 13
14 Тосно 12 12
15 СКА Хабаровск 13 11
16 Анжи 13 9
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