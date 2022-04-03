"Краснодар" дома уступил московскому "Динамо"
Фото: твиттер "Динамо"\Автор неизвестен
"Динамо" на выезде обыграло "Краснодар" в матче 23-го тура РПЛ.
"Краснодар" - "Динамо" - 0:1
Голы: Фомин (пен), 45+6 - 0:1.
"Краснодар" - Сафонов, Петров, Мартынович, Бородин, Чернов, Черников (Якимов, 46), Сперцян (Мацукатов, 75), Кривцов (Газинский, 29), Ионов, Ильин (Okoronkwo, 64), Olusegun (Манелов, 46).
"Динамо" - Шунин, Варела, Бальбуэна, Евгеньев, Лаксальт, Фомин, Моро, Шиманьски, Грулев (Макаров, 62), Захарян, Смолов (Тюкавин, 76).
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