"Краснодар" дома уступил московскому "Динамо"

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"Краснодар" дома уступил московскому "Динамо"

Фото: твиттер "Динамо"\Автор неизвестен

"Динамо" на выезде обыграло "Краснодар" в матче 23-го тура РПЛ.

"Краснодар" - "Динамо" - 0:1

Голы: Фомин (пен), 45+6 - 0:1.

"Краснодар" - Сафонов, Петров, Мартынович, Бородин, Чернов, Черников (Якимов, 46), Сперцян (Мацукатов, 75), Кривцов (Газинский, 29), Ионов, Ильин (Okoronkwo, 64), Olusegun (Манелов, 46).

"Динамо" - Шунин, Варела, Бальбуэна, Евгеньев, Лаксальт, Фомин, Моро, Шиманьски, Грулев (Макаров, 62), Захарян, Смолов (Тюкавин, 76).

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