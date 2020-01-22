"Краснодар" добился победы над бухарестским "Динамо" в товарищеском матче

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"Краснодар" добился победы над бухарестским "Динамо" в товарищеском матче

"Краснодар" в товарищеском матче победил бухарестское "Динамо" со счетом 2:1. 

Победу "быкам" принесли голы Никиты Сергеева и Ари.

26 января российский клуб в товарищеском поединке встретится с чешским "Яблонцем".

 

"Динамо" Бухарест - "Краснодар" - 1:2 (1:0)
Голы: Мрзляк, 37 - 1:0, Сергеев, 57 - 1:1, Ари, 62 - 1:2

"Краснодар": Сафонов (Синицын, 46), Фьолусон (Ивашин, 46), Мартынович (Сорокин, 46), Петров (Бородин, 46), Стоцкий (Бочко, 46), де Вильена (Панталеан, 46), Газинский (Черников, 46, Онугха, 79), Ольссон (Уткин, 46), Фернандеш (Сергеев, 46), Сулейманов (Кутовой, 46), Берг (Ари, 46)

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