"Краснодар" добился победы над бухарестским "Динамо" в товарищеском матче
"Краснодар" в товарищеском матче победил бухарестское "Динамо" со счетом 2:1.
Победу "быкам" принесли голы Никиты Сергеева и Ари.
26 января российский клуб в товарищеском поединке встретится с чешским "Яблонцем".
"Динамо" Бухарест - "Краснодар" - 1:2 (1:0)
Голы: Мрзляк, 37 - 1:0, Сергеев, 57 - 1:1, Ари, 62 - 1:2
"Краснодар": Сафонов (Синицын, 46), Фьолусон (Ивашин, 46), Мартынович (Сорокин, 46), Петров (Бородин, 46), Стоцкий (Бочко, 46), де Вильена (Панталеан, 46), Газинский (Черников, 46, Онугха, 79), Ольссон (Уткин, 46), Фернандеш (Сергеев, 46), Сулейманов (Кутовой, 46), Берг (Ари, 46)
Не пропустите: Краневиттер близок к уходу из "Зенита". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
В РФС не исключили ухода Семака из "Зенита"
-
"Барселона" с огромным трудом обыграла клуб третьего дивизиона в Кубке Испании
-
Ананидзе стал игроком кипрского "Анортосиса"
-
"Тоттенхэм" согласовал трансфер экс-форварда "Реала"
-
"Бавария" объявила о переходе хавбека "Аякса"
-
"Краснодар" добился победы над бухарестским "Динамо" в товарищеском матче
-
ПСЖ назвал "Арсеналу" цену на Курзаву
-
Форварда "Реала" едва не ограбили в торговом центре
-
Медведев и Семак провели срочное совещание из-за ситуации с Кокориным
-
"Вообще убийство". Вратарь "Спартака" оценил сбор в ОАЭ
-
Краневиттер близок к уходу из "Зенита"
-
"Ростов" продлил контракт с основным хавбеком
-
АЕК Карреры одержал очередную победу в чемпионате Греции
-
Дортмундская "Боруссия" готова заплатить 50 миллионов евро за 17-летнего таланта
-
Воспитанник ЦСКА перешел в курский "Авангард"
-
"Наполи" близок к покупке форварда "Интера" за 25 миллионов евро
-
2
Агент Бэйла рассказал, почему Гарет не уйдет в аренду
-
1
Мама Кавани раскритиковала руководство ПСЖ
-
"Локомотив" нацелился на Думбия
-
Форвард "Ростова" перешел в кипрский АПОЭЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15