"Краснодар" добыл важную победу над "Базелем" в Лиге Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" обыграл "Базель" со счетом 1:0. Победу краснодарскому клуб принес Ари, который реализовал 11-метровый.

В другом матче группы "Трабзонспор" уступил "Хетафе" - 0:1.

"Базель" остался лидером группы, имея в активе 10 очков. "Хетафе" и "Краснодар" делят 2 место, набрав по девять очков.

"Краснодар" Россия – "Базель" Швейцария - 1:0 (0:0)

Гол: Ари, 72 (с пенальти)

"Краснодар": Крицюк, Спайич, Рамирес, Мартынович, Петров, Ольссон (Уткин, 73), Вильена, Вандерсон, Газинский (Камболов, 83), Сулейманов (Намли, 57), Ари.

"Трабзонспор" Турция – "Хетафе" Испания - 0:1 (0:0)

Гол: Мата, 50 - 0:0

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