"Краснодар" добыл выездную победу над "Ахматом"
Фото: твиттер "Краснодара"
В рамках 8-го тура РПЛ "Краснодар" одержал победу над "Ахматом".
Благодаря победе "Краснодар" поднялся на пятое место. "Ахмат" остается 11-м.
"Ахмат" - "Краснодар" 0:2
Голы: Кабелла, 41 - 0:1, Ильин, 44 - 0:2
"Ахмат": Гудиев, Тодорович (Уциев, 21), Семенов, Нижич, Лысцов (Карапузов, 46), Быстров, Тимофеев, Коновалов, Уткин (Пуцко, 69), Архипов (Садулаев, 46), Конате (Себаи, 46).
"Краснодар": Сафонов, Корнюшин, Спайич (Сорокин, 66), Панталеао, Рамирес, Газинский, Кабелла (Манелов, 89), Классон, Сперцян (Стоцкий, 89), Кривцов (Вильена, 86), Ильин.
Удаление: Нижич (65).
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