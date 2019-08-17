"Краснодар" добыл выездную победу над "Тамбовом"
В рамках 6-го тура РПЛ "Краснодар" на выезде разобрался с "Тамбовом".
Теперь "Краснодар" сравнялся с лидером чемпионата "Зенитом" по очкам, однако у питерского клуба есть игра в запасе.
"Тамбов" - "Краснодар" 0:2
Голы: Вандерсон, 2 - 0:1, Уткин, 78 - 0:2
"Тамбов": Шелия, Гогуа, Тетрашвили, Рыбин, Осипенко, Чернышов (Муйива, 62), Карасев, Ойеволе, Костюков (Хосонов, 75), Таказов, Мамтов (Аппаев, 46).
"Краснодар": Крицюк, Спайич, Рамирес, Петров (Стоцкий, 46), Фьолусон, Ольссон (Берг, 66), Камболов, Вандерсон, Вильена, Сулейманов, Игнатьев (Уткин, 77).
Предупреждения: Рамирес (11), Карасев (15), Тетрашвили (77), Муйива (81), Хосонов (82).
Читайте также: "Крылья Советов" в гостях переиграли "Урал". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Ахмат" сыграл вничью с "Зенитом", играя в меньшинстве с 7-й минуты
-
Фанаты "Зенита" на матче с "Ахматом" вспомнили инцидент с ОМОНом
-
"Нант" и "Марсель" не выявили победителя
-
Модрич первый раз в карьере получил прямую красную карточку
-
2
"Реал" уверенно разобрался с "Сельтой" в первом туре Примеры
-
Три европейских клуба поборются за защитника "Барселоны"
-
"Ювентус" нацелился на форварда "Лиона"
-
"Спартак" показал, что было за кадром матча Лиги Европы с "Туном"
-
4-й тур УПЛ стартовал с двух ничьих
-
1
"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон" и другие результаты 2-го тура АПЛ
-
"Байер" и "Боруссия" одержали победы в первом туре Бундеслиги
-
"Краснодар" добыл выездную победу над "Тамбовом"
-
Стали известны требования Рибери к "Локомотиву" по личному контракту
-
"Лига для середняков" и "чемпионат мира среди молодых тренеров"! Какой будет Бундеслига 2019/20?
-
ЦСКА просматривает защитника "Тамбова"
-
Кутателадзе прокомментировал свой переход в "Спартак"
-
Балотелли продолжит карьеру в "Брешии"
-
"Бавария" может отложить покупку Сане
-
Ренату Санчеш определился со своим будущим в "Баварии"
-
"Интер" недоволен, что вес Лукаку превысил 100 килограмм
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|14
|2
|Краснодар
|6
|13
|3
|Ростов
|5
|11
|4
|ЦСКА Москва
|5
|10
|5
|Локомотив Москва
|5
|10
|6
|Арсенал Тула
|5
|10
|7
|Спартак Москва
|5
|8
|8
|Рубин
|5
|7
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Ахмат
|6
|7
|11
|Крылья Советов
|6
|6
|12
|Динамо Москва
|5
|5
|13
|Уфа
|5
|4
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2