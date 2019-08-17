"Краснодар" добыл выездную победу над "Тамбовом"

В рамках 6-го тура РПЛ "Краснодар" на выезде разобрался с "Тамбовом".

Теперь "Краснодар" сравнялся с лидером чемпионата "Зенитом" по очкам, однако у питерского клуба есть игра в запасе.

"Тамбов" - "Краснодар" 0:2

Голы: Вандерсон, 2 - 0:1, Уткин, 78 - 0:2

"Тамбов": Шелия, Гогуа, Тетрашвили, Рыбин, Осипенко, Чернышов (Муйива, 62), Карасев, Ойеволе, Костюков (Хосонов, 75), Таказов, Мамтов (Аппаев, 46).

"Краснодар": Крицюк, Спайич, Рамирес, Петров (Стоцкий, 46), Фьолусон, Ольссон (Берг, 66), Камболов, Вандерсон, Вильена, Сулейманов, Игнатьев (Уткин, 77).

Предупреждения: Рамирес (11), Карасев (15), Тетрашвили (77), Муйива (81), Хосонов (82).

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