"Краснодар" договорился о трансфере игрока сборной Швеции

Теги краснодараиккристоффер ольссон

"Краснодар" договорился о трансфере игрока сборной Швеции

"Краснодар" договорился о трансфере полузащитника АИК Кристоффера Ольссона, сообщает Expressen.

По информации источника, "быки" заплатят за хавбека сборной Швеции 4,9 миллиона евро, после чего заключат с ним долгосрочный контракт.

Ожидается, что официально о сделке будет объявлено на этой неделе.

В борьбе за Ольссона "Краснодар" опередил "Сельту", "Фиорентину" и "Удинезе".

Не пропустите: "Краснодар" не согласился отпускать полузащитника Куэву в "Индепендьенте". | http://soccernews.ru

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